Москва11 сенВести.Население Европы осознает, что политическое руководство подталкивает его к войне с Россией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства уточнил, что сейчас в Европе говорят о вводе войск на территорию Украины.
Это означает войну с Россией. И, я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходитсказал Путин журналистам
По словам российского лидера, этим объясняются недавние результаты выборов в Германии и политические тенденции в Европе.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что у Москвы нет оснований для конфликта с Европой. Он добавил, что все было решено по итогам Второй мировой войны.
Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что государства Европы готовятся к войне с Россией и не скрывают этого.