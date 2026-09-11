Путин: население Европы понимает, что его толкают к войне с РФ

Путин: европейцы осознают, что их толкают к войне с Россией Путин: население Европы понимает, что его толкают к войне с РФ

Москва11 сен Вести.Население Европы осознает, что политическое руководство подталкивает его к войне с Россией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что сейчас в Европе говорят о вводе войск на территорию Украины.

Это означает войну с Россией. И, я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходит сказал Путин журналистам

По словам российского лидера, этим объясняются недавние результаты выборов в Германии и политические тенденции в Европе.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что у Москвы нет оснований для конфликта с Европой. Он добавил, что все было решено по итогам Второй мировой войны.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что государства Европы готовятся к войне с Россией и не скрывают этого.