Москва11 сенВести.Страны Запада сразу поставили цель "втащить" Украину в Североатлантический альянс. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства уточнил, что это намерение Запада стало первопричиной кризиса вокруг Украины.
Сразу же, как сменили режим [Виктора Януковича] с помощью кровавого государственного переворота, сразу поставили цель втащить Украину в НАТО.сказал Путин журналистам
По словам российского лидера, кризис на Украине спровоцирован именно Западом.
Владимир Путин также отметил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Москвой.