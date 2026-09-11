Путин: Запад изначально ставил себе цель "втащить" Украину в НАТО

Путин заявил, что страны Запада изначально хотели "втащить" Украину в НАТО Путин: Запад изначально ставил себе цель "втащить" Украину в НАТО

Москва11 сен Вести.Страны Запада сразу поставили цель "втащить" Украину в Североатлантический альянс. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что это намерение Запада стало первопричиной кризиса вокруг Украины.

Сразу же, как сменили режим [Виктора Януковича] с помощью кровавого государственного переворота, сразу поставили цель втащить Украину в НАТО. сказал Путин журналистам

По словам российского лидера, кризис на Украине спровоцирован именно Западом.

Владимир Путин также отметил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Москвой.