Путин: появление европейских войск на Украине будет означать войну с Россией

Европейские войска на Украине будут означать войну с Россией, заявил Путин Путин: появление европейских войск на Украине будет означать войну с Россией

Москва11 сен Вести.Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. Об этом журналистам заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства отметил, что сейчас руководители европейских стран подталкивают свое население к войне с Россией.

Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией сказал Путин

По его словам, европейцы осознают всю опасность ситуации, и этим можно объяснить победу "Альтернативы для Германии" в ФРГ.