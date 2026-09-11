Москва11 сенВести.Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. Об этом журналистам заявил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства отметил, что сейчас руководители европейских стран подталкивают свое население к войне с Россией.
Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россиейсказал Путин
По его словам, европейцы осознают всю опасность ситуации, и этим можно объяснить победу "Альтернативы для Германии" в ФРГ.