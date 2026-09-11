Путин: Европа подталкивает свои страны к войне с Россией

Путин сообщил о подталкивании стран Европы к войне с РФ Путин: Европа подталкивает свои страны к войне с Россией

Москва11 сен Вести.Европа в настоящее время подталкивает свои страны к войне с Российской Федерацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет оснований для конфликта с Европой. При этом жителей Европы пугают угрозой, которая якобы исходит от российской стороны.

К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией? сказал Путин журналистам

Владимир Путин также связал процессы, происходящие в Европе, с системными ошибками западных глобалистов. Он уточнил, что глобалисты на Западе начали ощущать себя на "вершине Олимпа" после распада СССР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что в Европе "петушатся" заявлениями о готовности воевать с Москвой к 2030 году. Министр напомнил о словах российского лидера, который заявил, что Москва никогда не нападет на Европу. При этом если Европа все ж