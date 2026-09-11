Москва11 сенВести.У Российской Федерации отсутствуют основания для конфликта с Европой. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что все было решено по итогам Второй мировой войны.
Никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европойсказал Путин журналистам
Он добавил, что Москва не собирается угрожать европейским государствам.
Российский лидер также подчеркнул, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией.