Путин: у России нет оснований для конфликта с Европой

Путин заявил, что у России нет оснований для конфликта с Европой Путин: у России нет оснований для конфликта с Европой

Москва11 сен Вести.У Российской Федерации отсутствуют основания для конфликта с Европой. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что все было решено по итогам Второй мировой войны.

Никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой сказал Путин журналистам

Он добавил, что Москва не собирается угрожать европейским государствам.

Российский лидер также подчеркнул, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией.