Ушаков: Путин заявил Трампу, что у России нет планов угрожать Европе

Путин заявил Трампу, что у РФ нет планов угрожать Европе Ушаков: Путин заявил Трампу, что у России нет планов угрожать Европе

Москва8 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул, что у Москвы нет планов угрожать Европе. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он уточнил, что сообщения о враждебности Москвы по отношению к Европе являются спекуляциями.

Было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе, российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов пояснил Ушаков

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что от России якобы исходит экзистенциальная угроза в отношении Европы. Дипломат назвала заявление европейской коллеги фобией, которая поддается лечению.