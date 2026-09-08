Путин провел телефонный разговор с Трампом Ушаков: Путин провел телефонный разговор с Трампом

Москва8 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он рассказал журналистам, что российский и американский лидеры в деловой и взаимоуважительной манере обменялись мнениями об итогах поездки эмиссаров США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил конфиденциальный характер, поэтому поделиться с вами многими важными деталями и нюансами я вряд ли смогу заявил Ушаков

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев положительно высказался о зяте американского президента Джареде Кушнере. Он назвал его одним из самых могущественных миротворцев в мире.