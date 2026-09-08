Москва8 сен Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал зятя президента США Джареда Кушнера одним из сильнейших миротворцев. Свое мнение он высказал в соцсети X.

Российский политик прокомментировал статью The Wall Street Journal, где зятя Дональда Трампа, активно принимающего участие в переговорах в составе американской делегации, назвали одним из сильнейших дипломатов в мире.

И один из самых могущественных миротворцев в мире дополнил Дмитриев

Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетили Москву 5 сентября. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным американские представители направились в Киев.

Комментируя ход переговоров, Уиткофф заявил о прогрессе по согласованию трехсторонних встреч для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта.