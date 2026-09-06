Москва6 сенВести.Приезд спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным – важный миротворческий визит. Об этом написал в соцсети Х участвовавший в переговорах спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Встреча продолжалась около трех часов. Американская делегация покинула территорию Кремля после 23:00 мск. Дмитриев проводил Уиткоффа и Кушнера до самолета.
Важный миротворческий визитнаписал он, сопроводив пост фотографиями с представителями Вашингтона
Официальная цель визита Уиткоффа и Кушнера — представление предложений США по урегулированию украинского конфликта. Открывая встречу, Путин отметил высокий уровень доверия к посреднической миссии представителей Дональда Трампа и поблагодарил их за усилия.