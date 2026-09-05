Уиткофф: на пенсии буду вспоминать встречи с Путиным в Кремле

Уиткофф признался, что на пенсии будет вспоминать встречи с Путиным в Кремле Уиткофф: на пенсии буду вспоминать встречи с Путиным в Кремле

Москва5 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что на пенсии будет вспоминать свои встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Благодарю вас, господин президент, за то, что вы принимаете нас сегодня здесь​​​. Мы ждали этой встречи сегодня, сидели вместе с Джаредом [Кушнером], Кириллом [Дмитриевым], потом к нам присоединился Юрий [Ушаков], и мы все говорили о том, что когда мы все уйдем на пенсию, у нас останутся эти замечательные истории и воспоминания. И общение с вами будет одним из самых памятных сказал Уиткофф в начале переговоров с главой российского государства

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву с официальным визитом. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта.

В международном аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Позже эмиссары США были замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов.

Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным началась в Кремле около 19.55 мск. С российской стороны в переговорах также участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.