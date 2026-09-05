Кортеж с Уиткоффом и Кушнером прибыл в резиденцию посла США в центре Москвы

Кортеж с Уиткоффом и Кушнером приехал в резиденцию посла США в Москве Кортеж с Уиткоффом и Кушнером прибыл в резиденцию посла США в центре Москвы

Москва5 сен Вести.Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прибыл в резиденцию посла США в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Днем в субботу прилетевших в Россию Уиткоффа и Кушнера в аэропорту Внуково встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кортеж автомобилей Aurus направился в центр города.

Четвертого сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер направляются в Москву и Киев с предложением о завершении конфликта на Украине.