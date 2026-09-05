РИА Новости: Уиткофф и Кушнер едут в центр Москвы на автомобилях Aurus

Уиткоффа и Кушнера возят в Москве на автомобилях Aurus РИА Новости: Уиткофф и Кушнер едут в центр Москвы на автомобилях Aurus

Москва5 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер передвигаются в Москве на автомобилях Aurus. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, кортеж направляется в центр города.

Самолет с американскими переговорщиками приземлился в Москве в субботу, 5 сентября, 12:52 по московскому времени. В сети появились кадры, на которых Уиткофф и Кушнер вместе со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым выехали из аэропорта Внуково-2.

Агентство Reuters писало, что Дмитриев проведет встречу с американскими переговорщиками.

4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер направятся в Москву и Киеву с предложением о завершении конфликта на Украине.