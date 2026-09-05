Москва5 сенВести.Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов вместе со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Самолет с Уиткоффом и Кушнером приземлился в аэропорту Внуково в 12.52 мск. Их встретил Дмитриев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин в субботу, 5 сентября, проведет встречу с американскими представителями, находящимися в Москве.
Ожидается, что после переговоров в российской столице Уиткофф и Кушнер посетят Киев.