Песков полагает, что встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером будет продолжительной

Песков полагает, что встреча Путина с переговорщиками США будет продолжительной Песков полагает, что встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером будет продолжительной

Москва5 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что запланированная на сегодня встреча российского лидера Владимира Путина с американскими переговорщиками по украинскому урегулированию Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером будет достаточно продолжительной, как это было и в предыдущие разы. Об этом он заявил журналистам.

Встреча с президентом действительно состоится. Будет беседа. Как правило, до этого они были достаточно продолжительными. Давайте дождемся, мы обязательно вас проинформируем по итогам сказал представитель Кремля

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву с официальным визитом. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта.

В международном аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

После Москвы американские переговорщики отправятся в Киев.

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биба заявил, что визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев говорят о вере Вашингтона в то, что "окно возможностей" для мирного урегулирования украинского конфликта еще открыто.

Телеведущий Дмитрий Киселёв, в свою очередь, предположил, что цель прибытия спецпосланников американского президента – услышать новые идеи от российского лидера Владимира Путина.