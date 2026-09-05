RS: экс-аналитик ЦРУ увидел "окно возможностей" в визите Уиткоффа и Кушнера в РФ

В США сделали заявление перед визитом Уиткоффа в Москву и Киев RS: экс-аналитик ЦРУ увидел "окно возможностей" в визите Уиткоффа и Кушнера в РФ

Москва5 сен Вести.Визиты спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву и Киев говорят о вере Вашингтона в то, что "окно возможностей" для мирного урегулирования украинского конфликта еще открыто. Об этом пишет издание Responsible Statecraft со ссылкой на мнение бывшего директора ЦРУ по анализу России Джорджа Биба.

Экс-аналитик американского разведывательного управления назвал поездки Уиткоффа и Кушнера "весьма обнадеживающим" событием. Он отметил, что у всех сторон есть "веские причины" найти способ завершить боевые действия.

Однако он предостерег, что для того, чтобы воспользоваться этим благоприятным моментом, потребуется преодолеть глубокое недоверие между двумя странами говорится в публикации

Собеседник издания считает, что в ходе переговоров Москва и Киев будут добиваться определенных гарантий. Для их достижения им, по мнению Биба, понадобится помощь Вашингтона.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселёв предположил, что визит в Москву Уиткоффа и Кушнера связан с желанием услышать новые идеи от российского президента Владимира Путина.