Москва5 сенВести.Визиты спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву и Киев говорят о вере Вашингтона в то, что "окно возможностей" для мирного урегулирования украинского конфликта еще открыто. Об этом пишет издание Responsible Statecraft со ссылкой на мнение бывшего директора ЦРУ по анализу России Джорджа Биба.
Экс-аналитик американского разведывательного управления назвал поездки Уиткоффа и Кушнера "весьма обнадеживающим" событием. Он отметил, что у всех сторон есть "веские причины" найти способ завершить боевые действия.
Однако он предостерег, что для того, чтобы воспользоваться этим благоприятным моментом, потребуется преодолеть глубокое недоверие между двумя странамиговорится в публикации
Собеседник издания считает, что в ходе переговоров Москва и Киев будут добиваться определенных гарантий. Для их достижения им, по мнению Биба, понадобится помощь Вашингтона.
Ранее телеведущий Дмитрий Киселёв предположил, что визит в Москву Уиткоффа и Кушнера связан с желанием услышать новые идеи от российского президента Владимира Путина.