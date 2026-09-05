Рябков призвал США опираться на реалии в урегулировании украинского кризиса Рябков: США должны учитывать реалии на земле в украинском урегулировании

Москва5 сен Вести.Администрация США в вопросе урегулирования на Украине обязана принимать во внимание реальное положение дел на земле, где обстановка складывается не в пользу Киева. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Уиткофф и Кушнер намерены совершить поездки в Москву и Киев 5-6 сентября.

Вопрос главный - насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно и меняется не в пользу Киева отметил замминистра

Рябков добавил, что после саммита в Анкоридже и событий, последовавших за ним, осталось множество вопросов относительно того, насколько американская сторона в своем подходе к комплексу проблем, требующих решения, готова придерживаться здравых рамок. По его словам, важно понять, не поддастся ли Вашингтон конъюнктуре и давлению со стороны противников урегулирования, и эти вопросы остаются открытыми до сих пор.

Президент США Дональд Трамп 4 сентября заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву и Киев с предложением о мирном урегулировании конфликта на Украине.