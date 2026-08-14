Журавлев заявил, что России нужен мир на Украине, а не перемирие Эксперт Журавлев: России нужен мир на Украине, а не перемирие

Москва14 авг Вести.России нужен долгосрочный мир на Украине, а не перемирие. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

Нам нужен мир, так же, как он нужен всем нормальным людям, но нам нужен мир, а не перемирие. Мир – это не тогда, когда мы сейчас прекратим воевать, а Украина снова будет собирать оружие со всей Европы. Мир – это когда все кончится каким-то решением, во-первых, разумным, во-вторых, приемлемым, и, в-третьих, кем-то гарантированным. Потому что мы бумажек наподписывали мирных столько, что из них бумажную фабрику можно построить. И когда кого эти бумажки останавливали? И сейчас не остановят никого. Это очевидно сказал он

Также Журавлев прокомментировал возможный приезд в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

Мы готовы принять их … Во-первых, потому что, может, чего разумного привезут, маловероятно, ну а вдруг? И второе, если мы откажемся, они пропагандистски на этом отпляшут так, что "вот мы мирный план привезли, а русские не захотели его рассматривать" … Поэтому мы с чисто дипломатической точки зрения принимаем этих ребят, но мы четко им транслируем, что у нас есть позиция, и мы ее менять не будем сказал он

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия сможет в короткие сроки организовать визит Уиткоффа и Кушнера, когда станут известны их планы.