Посол Долгов: Киеву срочно нужно перемирие из-за серьезных проблем на фронте

Посол России предположил, что скоро Киев вновь заговорит о "срочном перемирии" Посол Долгов: Киеву срочно нужно перемирие из-за серьезных проблем на фронте

Москва31 июл Вести.Украина из-за тяжелой экономической ситуации в ближайшее время может запросить временное перемирие.

Такое мнение в интервью "Газете.ru" высказал посол по особым поручениям МИД России Константин Долгов.

Он отметил, что киевский режим вынужден учитывать последствия ударов российской армии по портовой инфраструктуре, которую используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также по объектам военно-промышленного комплекса.

Посол обратил внимание, что ущерб, нанесенный в этой связи украинским формированиям, значителен и с каждым днем продолжает возрастать.

Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева ... Фактически они отрезаны от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морем сказал Долгов

Дипломат добавил, что Москва заинтересована в долгосрочном мире, а не во временной передышке, о которой постоянно говорят представители киевского режима.

Ранее заместитель постпреда Украины при ООН призвал совбез международной организации незамедлительно принять резолюцию о прекращении огня в зоне конфликта.