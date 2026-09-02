Рубио: Уиткофф и Кушнер сконцентрированы на переговорах по мирным соглашениям Рубио: Уиткофф и Кушнер посвящают 100% времени переговорам по мирным соглашениям

Москва2 сен Вести.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер сконцентрированы на переговорах по мирным соглашениям, в том числе урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

У нас есть люди, чья задача состоит в том, чтобы вести переговоры по мирным соглашениям. Это Стивен Уиткофф, а теперь к этому подключен и Джаред Кушнер сказал Рубио

Так госсекретарь ответил на вопрос о том, планирует ли он взять на себя более заметную роль в разрешении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

По словам Рубио, Уиткофф и Кушнер "посвящают 100% своего времени" переговорам по мирным договоренностям. Он также подчеркнул, что по каждому из направлений внешней политики формируются специализированные команды, при этом все они действуют в рамках согласованного подхода.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретики по возможной активизации посреднических усилий американских представителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в вопросе украинского урегулирования пока нет.