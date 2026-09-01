Москва1 сенВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель, зять американского лидера Джаред Кушнер активизировали переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Уточняется, что они уже провели телефонные контакты с украинской стороной.
Есть понимание, что усилия по линии Уиткоффа и Кушнера будут активизированыотмечается в публикации
В начале августа СМИ сообщали о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев, но неделю назад источник ТАСС сообщал, что визиты откладываются.
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявлял 24 августа, что поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию откладывается, поскольку для этого визита нет достаточной повестки.