ТАСС: Уиткофф и Кушнер активизировали переговоры по Украине

Уиткофф и Кушнер активизировали переговоры по Украине ТАСС: Уиткофф и Кушнер активизировали переговоры по Украине

Москва1 сен Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель, зять американского лидера Джаред Кушнер активизировали переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что они уже провели телефонные контакты с украинской стороной.

Есть понимание, что усилия по линии Уиткоффа и Кушнера будут активизированы отмечается в публикации

В начале августа СМИ сообщали о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев, но неделю назад источник ТАСС сообщал, что визиты откладываются.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявлял 24 августа, что поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию откладывается, поскольку для этого визита нет достаточной повестки.