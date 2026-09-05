Киселёв предположил, что Уиткофф и Кушнер едут в РФ услышать новые идеи Путина

Киселёв предположил, ради чего Уиткофф и Кушнер едут в Москву Киселёв предположил, что Уиткофф и Кушнер едут в РФ услышать новые идеи Путина

Москва5 сен Вести.Телеведущий Дмитрий Киселёв предположил, что визит в Москву спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера связан с желанием услышать новые идеи от российского президента Владимира Путина.

Как отметил Киселёв, госсекретарь США Марко Рубио ранее говорил, что в вопросе украинского урегулирования "нужны новые идеи".

В Москву сейчас летят Уиткофф и Кушнер, но на вопрос, везут ли они новые идеи, Трамп отвечает: "Нет". Как это понимать? США готовы услышать новые идеи от Путина? написал Киселёв в своем канале в MAX

В пятницу Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер направляются в Москву и Киев с предложением о завершении конфликта на Украине.