Песков переадресовал США вопрос, почему переговорщики сначала прилетели в Москву Песков переадресовал США вопрос о последовательности визитов переговорщиков

Москва5 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Вашингтон вопрос, почему сначала американские переговорщики прилетели в Москву, а не в Киев.

Самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в аэропорту Внуково в субботу, 5 сентября, в 12.52 по московскому времени. Как ожидается, после Москвы переговорщики посетят Киев.

Это нужно спрашивать у переговорщиков, у Вашингтона сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о последовательности визитов Уиткоффа и Кушнера

В субботу переговорщики встретятся с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биба заявил, что визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев говорят о вере Вашингтона в то, что "окно возможностей" для мирного урегулирования украинского конфликта еще открыто.