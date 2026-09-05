Москва5 сенВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Вашингтон вопрос, почему сначала американские переговорщики прилетели в Москву, а не в Киев.
Самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в аэропорту Внуково в субботу, 5 сентября, в 12.52 по московскому времени. Как ожидается, после Москвы переговорщики посетят Киев.
Это нужно спрашивать у переговорщиков, у Вашингтонасказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о последовательности визитов Уиткоффа и Кушнера
В субботу переговорщики встретятся с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биба заявил, что визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев говорят о вере Вашингтона в то, что "окно возможностей" для мирного урегулирования украинского конфликта еще открыто.