Москва4 сенВести.Кремль проинформирует о контактах российской стороны со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, когда они состоятся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос, когда Уиткофф и Кушнер планируют прибыть в Москву. Официальный представитель Кремля заметил, что "не стал бы ничего анонсировать".
Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируемсказал Песков
4 Сентября СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву и Киев в ближайшие дни. Через некоторое время депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (признан в РФ экстремистом) заявил, что американские переговорщики могут посетить украинскую столицу в воскресенье, 6 сентября.