Песков: Кремль сообщит о контактах с Уиткоффом и Кушнером, когда они состоятся

Песков ответил на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию Песков: Кремль сообщит о контактах с Уиткоффом и Кушнером, когда они состоятся

Москва4 сен Вести.Кремль проинформирует о контактах российской стороны со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, когда они состоятся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос, когда Уиткофф и Кушнер планируют прибыть в Москву. Официальный представитель Кремля заметил, что "не стал бы ничего анонсировать".

Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем сказал Песков

4 Сентября СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву и Киев в ближайшие дни. Через некоторое время депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (признан в РФ экстремистом) заявил, что американские переговорщики могут посетить украинскую столицу в воскресенье, 6 сентября.