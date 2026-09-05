Дмитриев опубликовал кадры прибытия Уиткоффа и Кушнера Дмитриев опубликовал кадры прибытия Уиткоффа и Кушнера в Москву

Москва5 сен Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приветствовал спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, прибывших в Москву. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Добро пожаловать в Москву, миротворцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер! написал он

Также глава РФПИ опубликовал кадры из международного аэропорта Внуково, где были запечатлены прибывшие представители Вашингтона.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву с официальным визитом. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта.

После Москвы американские переговорщики отправятся в Киев.

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биба заявил, что визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев говорят о вере Вашингтона в то, что "окно возможностей" для мирного урегулирования украинского конфликта еще открыто.