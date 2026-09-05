Москва5 сенВести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал фото с прибывшими в Москву американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Соответствующий пост появился в аккаунте Дмитриева в соцсети X.
Добро пожаловать в Москву, миротворцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер!гласит подпись к фото
Ранее Дмитриев встретил Уиткоффа и Кушнера во Внуково.
Президент США Дональд Трамп отмечал, что Уиткофф и Кушнер направляются в Москву и Киев с предложением о завершении конфликта на Украине.