Дмитриев выложил фото с прилетевшими в Москву Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев опубликовал фото встречи Уиткоффа и Кушнера во Внуково Дмитриев выложил фото с прилетевшими в Москву Уиткоффом и Кушнером

Москва5 сен Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал фото с прибывшими в Москву американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Соответствующий пост появился в аккаунте Дмитриева в соцсети X.

Добро пожаловать в Москву, миротворцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер! гласит подпись к фото

Ранее Дмитриев встретил Уиткоффа и Кушнера во Внуково.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что Уиткофф и Кушнер направляются в Москву и Киев с предложением о завершении конфликта на Украине.