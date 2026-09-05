ТАСС: Уиткофф, Кушнер и Дмитриев выехали из Внуково в центр Москвы

Уиткофф, Кушнер и Дмитриев выехали из Внуково ТАСС: Уиткофф, Кушнер и Дмитриев выехали из Внуково в центр Москвы

Москва5 сен Вести.Кортеж автомобилей спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера выехал из аэропорта Внуково-2 в сторону Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента.

По информации Telegram-канала SHOT, около получаса назад спецборт с Уиткоффом и Кушнером сел в аэропорту, где их встретил Дмитриев.

О встрече Дмитриева с американскими спецпосланниками ранее писало агентство Reuters. Темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.

4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер направятся в Москву и Киеву с предложением о завершении конфликта на Украине.