Дмитриев встретил Уиткоффа и Кушнера во Внуково Дмитриев приехал во Внуково встречать Уиткоффа и Кушнера

Москва5 сен Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в международный аэропорт Внуково, чтобы встретить американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Они уже приземлились в воздушной гавани.

Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву с официальным визитом. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта. После этого переговорщики отправятся в Киев.