Песков пообещал журналистам подробности встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным Песков: Кремль проинформирует журналистов по итогам встречи Путина с Уиткоффом

Москва5 сен Вести.В аэропорту Внуково приземлился борт с высокопоставленными представителями администрации США. Спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. В авиагавани гостей встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча действительно состоится, а ее подробности будут доведены до журналистов после завершения беседы.

Встреча с президентом действительно состоится, будет беседа. Как правило, до этого они были достаточно продолжительными. Давайте дождемся, мы обязательно вас проинформируем заявил представитель Кремля журналистам

Самолет с американскими переговорщиками приземлился во Внуково в 12:52 мск. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта. После этого переговорщики отправятся в Киев.