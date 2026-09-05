Москва5 сенВести.В аэропорту Внуково приземлился борт с высокопоставленными представителями администрации США. Спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. В авиагавани гостей встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча действительно состоится, а ее подробности будут доведены до журналистов после завершения беседы.
Встреча с президентом действительно состоится, будет беседа. Как правило, до этого они были достаточно продолжительными. Давайте дождемся, мы обязательно вас проинформируемзаявил представитель Кремля журналистам
Самолет с американскими переговорщиками приземлился во Внуково в 12:52 мск. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта. После этого переговорщики отправятся в Киев.