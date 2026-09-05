Путин в шестой раз встретится с Уиткоффом в России

Путин проведет встречу с Уиткоффом в России в шестой раз Путин в шестой раз встретится с Уиткоффом в России

Москва5 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в России в шестой раз.

Эмиссары американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, прилетели в Москву, чтобы принять участие в переговорах с Владимиром Путиным, посвященным урегулированию украинского конфликта. В международном аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Как ожидается, после Москвы Уиткофф и Кушнер посетят Киев.

Первая встреча главы российского государства с американскими переговорщиками по Украине состоялась 11 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге. Второй раунд переговоров прошел 25 апреля. В середине мая к диалогу подключилась Украина – состоялись трехсторонние переговоры.

Третья встреча Путина с американскими посланниками прошла 6 августа, перед саммитом президента РФ с Дональдом Трампом в Анкоридже. Уиткофф и Кушнер тогда вошли в состав американской делегации. Четвертый раунд состоялся 2 декабря в Москве, а пятый – 22 января этого года.

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биба заявил, что визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев говорят о вере Вашингтона в то, что "окно возможностей" для мирного урегулирования украинского конфликта еще открыто.

Телеведущий Дмитрий Киселёв, в свою очередь, предположил, что цель прибытия спецпосланников американского президента – услышать новые идеи от российского лидера Владимира Путина.