В Кремле анонсировали переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером Песков: Путин примет Уиткоффа и Кушнера 5 сентября

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин 5 сентября встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые находятся в Москве с официальным визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Да, такая встреча сегодня запланирована сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос

Самолет с Уиткоффом и Кушнером приземлился в международном аэропорту Внуково в 12.52 мск. Их лично встречал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.