Reuters: Дмитриев проведет встречу с Уиткоффом и Кушнером по их приезде в Москву

Дмитриев проведет встречу с Уиткоффом и Кушнером в Москве Reuters: Дмитриев проведет встречу с Уиткоффом и Кушнером по их приезде в Москву

Москва5 сен Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по их прибытии в Москву. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Самолет с Уитфкоффом и Кушнером уже приземлился в Москве, Дмитриев уже прибыл во Внуково.

Дмитриев встретится со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по их прибытии в Москву в субботу сказано в сообщении

Ранее 4 сентября портал Axios сообщил, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на этих выходных посетят Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса. По информации издания, в субботу у эмиссаров Дональда Трампа запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а в воскресенье – переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.

Трамп ранее отмечал, что, по его мнению, челночная дипломатия даст хороший шанс на мир на Украине.