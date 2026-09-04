Зеленский: Уиткофф и Кушнер посетят Киев в воскресенье Зеленский анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Киев в воскресенье

Москва4 сен Вести.Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зята американского лидера Джареда Кушнера в Киев ожидается в воскресенье. Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

Сегодня уже четко определено, что американские представители будут в ближайшие дни на Украине и будут в России. Детали есть от команды президента Америки. Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье посетят Киев сказал Зеленский

Ранее Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщил, что Уиткофф и Кушнер в эти выходные посетят Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса. По данным портала, в российской столице эмиссары Трампа должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а в воскресенье в Киеве состоятся переговоры с Владимиром Зеленским.