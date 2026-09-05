Борт с Кушнером и Уиткоффом вошел в воздушное пространство России

Самолет с Уиткоффом и Кушнером прилетел в Россию Борт с Кушнером и Уиткоффом вошел в воздушное пространство России

Москва5 сен Вести.Самолет спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера вошел в воздушное пространство России, сообщает SHOT.

Самолёт американской делегации, отслеживаемый сервисом flightradar24, поднялся в воздух из международного аэропорта Майами штата Флорида, после чего примерно в 09:00 мск совершил техническую остановку в Хельсинки. Ожидается, что воздушное судно совершит посадку во Внуково в районе 12:00 мск.

При этом, как утверждает издание Clash Report, американская делегация уже прибыла в Москву. На опубликованном этим ресурсом видео видны полицейские машины ожидающие журналисты при въезде на территорию аэропорта.

В рамках визита спецпосланники проведут переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украину.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для очередного раунда переговоров отмечается в сообщении

В апреле 2026 года именно на этом Boeing C-32А делегация США под руководством Джей Ди Вэнса направлялась в пакистанскую столицу для проведения переговоров с иранской стороной. В состав американской группы на тот раз также входили Уиткофф и Кушнер, уточняет SHOT.

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биба заявил, что визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев говорят о вере Вашингтона в то, что "окно возможностей" для мирного урегулирования украинского конфликта еще открыто.

Телеведущий Дмитрий Киселёв, в свою очередь, предположил, что целью прибытия спецпосланников американского президента является услышать новые идеи от российского лидера Владимира Путина.