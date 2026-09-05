Деньги, найденные в машине Сергея Усольцева, не включили в список вещдоков Прокуратура: деньги из машины Сергея Усольцева не являются вещдоками

Москва5 сен Вести.Найденные в автомобиле Сергея Усольцева 300 тыс. рублей не являются вещественным доказательством и отданы на хранение дочери. Об этом сообщил представитель прокуратуры Красноярского края в беседе с агентством ТАСС.

Отмечается, что наличные были обнаружены в бардачке машины, находившейся в Кутурчинском Белогорье.

Деньги … были отданы дочери под расписку на хранение. Эти деньги не признавались вещественным доказательством приводятся слова собеседника

Как сообщал ранее адвокат 1-й Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко, родственники хранят деньги до тех пор, пока владельца средств в судебном порядке не признают погибшим.

28 сентября 2025 года семья Усольцовых (Сергей, Ирина, их 5-летняя дочь Арина и собака породы корги) самостоятельно отправилась в небольшой поход к скале Буратинка в районе поселка Кутурчин в Красноярском крае и не вернулась. По факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас могут приостановить.

Выдвинуты три версии исчезновения Усольцевых: несчастный случай, криминальная версия и побег.

Волонтер и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш заявлял, что поиски пропавших в настоящее время прекращены, шансов найти их нет.