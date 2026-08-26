Юрист Соловьев: срок следствия по делу Усольцевых истекает, его могут остановить

Расследование дела Усольцевых могут приостановить Юрист Соловьев: срок следствия по делу Усольцевых истекает, его могут остановить

Москва26 авг Вести.Срок предварительного следствия по делу об исчезновении семьи Усольцевых в тайге под Красноярском истекает, расследование могут приостановить, сообщило РИА Новости со ссылкой на заслуженного юриста Российской Федерации, ученого-правоведа Ивана Соловьева.

Расследование уголовного дела по факту исчезновения семьи Усольцевых могут приостановить, так как отведенный срок предварительного следствия истекает и пока нет ни одной достоверной версии о том, что случилось, как и подозреваемого отметил юрист

Он уточнил, что предварительное следствие можно продлить только до 12 месяцев, и, если розыск оказался безрезультатным, расследование могут приостановить.

Семья Усольцевых - супруги и их пятилетняя дочь - отправилась в поход 28 сентября 2025 года с окраины поселка Кутурчин и не вернулась. Через два дня родственники забили тревогу.