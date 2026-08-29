Москва29 авг Вести.Исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге осенью 2025 года можно назвать странным, учитывая, что спасатели вообще не нашли каких-либо следов в ходе поисков на местности. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

Удивляет то, что масштабные поиски, возобновленные в мае-июне этого года, не привели к обнаружению ни следов семьи, ни их возможных останков. Учитывая, что в числе путешественников был малолетний ребенок и собака, возможность отклонения их от маршрута минимальна. Поэтому еще более странным выглядит их бесследное исчезновение отметил эксперт

Он указал, что речь может идти о запланированном исчезновении и переезде в другую страну. Аналогичную версию ранее выдвигал и красноярский спасатель первого класса Сергей Нурмагомедов.

Супруги и их пятилетняя дочь отправилась в поход 28 сентября 2025 года с окраины поселка Кутурчин и не вернулась. Через два дня родственники забили тревогу, начались поиски.

По факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас могут приостановить.