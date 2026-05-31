Москва31 мая Вести.В возобновленных поисках семьи Усольцевых, которые пропали осенью 2025 года в красноярской тайге, примут участие психологи красноярского отделения Российского Красного Креста (РКК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения.

Специалисты будут помогать волонтерам и другим участникам поисков.

Наши ребята поедут в Кутурчинское Белогорье на возобновление поисков. У них будут те же задачи, что и при первых поисках - обеспечить комфорт, логистику. Также туда отправятся наши психологи. В прошлый раз работало два психолога, сейчас они тоже поедут приводятся слова пресс-службы

Также вместе с психологами будут работать спасатели.

Ранее спасательные отряды с 23 по 26 мая проводили поиски пропавшей семьи в Манско-Уярском муниципальном округе, но следов пропавших обнаружено не было.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин, куда они отправились в поход. Было возбуждено уголовное дело.

Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе - их искало более 1,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что исследователь предположил, что Усольцевы погибли от угарного газа.