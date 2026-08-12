Сын Усольцевых предположил, что его пропавшие родные сбежали за рубеж

Сын Усольцевых высказал предположение о побеге его родственников за границу Сын Усольцевых предположил, что его пропавшие родные сбежали за рубеж

Москва12 авг Вести.Даниил Баталов – сын Ирины Усольцевой, загадочно исчезнувшей вместе с супругом и дочерью в тайге Красноярского края в прошлом году, предположил, что его родственники живы и намеренно скрылись за границей.

Усольцевы могли направиться в американский штат Калифорния, где проживают бывшая супруга главы семейства и их общий сын Матвей, предположил Баталов в беседе с ТАСС.

Туда уехать могли сказал он

Собеседник агентства также добавил, что об иных родственниках или друзьях за рубежом, к которым могли бы отправиться его родные, он ничего не знает.

Ранее в Следственном комитете России назвали приоритетные версии исчезновения семьи Усольцевых. Среди них: несчастный случай, криминал и побег.

Сергей, Ирина Усольцевы и их маленькая дочка пропали после того, как отправились в поход по тайге на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С собой они взяли собаку. С тех пор их судьба неизвестна. Многочисленные поиски не дали никаких результатов. Возбуждено уголовное дело.