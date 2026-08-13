Усольцевых могут прятать на американской базе Эксперт Иванников: Усольцевых могут прятать в гарнизоне США Форт-Брэгг

Москва13 авг Вести.Семью Усольцевых, пропавшую в сентябре 2025 года под Красноярском, могут укрывать в военном гарнизоне в США. Как рассказал NEWS.ru подполковник запаса кандидат исторических наук Олег Иванников, в США существует целая система по сокрытию иностранных разведчиков в зависимости от их статуса.

Если Усольцевы бежали в США, то их могут прятать в Форт-Брэгге. Это крупный военный гарнизон в штате Северная Каролина, где расположен главный штаб командования спецоперациями армии США отметил эксперт

По словам Иванникова, в США оказывают содействие иностранным агентам, начиная от выпуска нужных документов и заканчивая изменением внешности. Если разведчик статусный и намерен продолжать антироссийскую деятельность, то его прячут на военных базах, опасаясь ликвидации подпольщиками, подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что ранее были случаи сокрытия перебежчиков из СССР и России за рубежом. Эти механизмы тщательно отработаны на Западе, добавил Иванников.

Ранее сын исчезнувшей в тайге с мужем и дочерью Ирины Усольцевой Даниил Баталов предположил, что его родственники живы и намеренно скрылись за границей.