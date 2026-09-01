Волонтер Кулеш: поиски Усольцевых не ведутся, шансов найти их почти нет Волонтер Кулеш: шансов найти пропавших Усольцевых практически нет

Москва1 сен Вести.Волонтер и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил, что поиски семьи Усольцевых, пропавшей год назад, прекращены и шансов найти их нет. Об этом Кулеш сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru.

У меня нет информации о поисках в том районе. Вероятнее всего, поиски не ведутся. Шансов найти что-либо практически нет заявил Алексей Кулеш

28 сентября исполнится год с момента исчезновения Сергея, Ирины и их маленькой дочери Арины. Семья отправилась в однодневный поход по Кутурчинскому Белогорью и пропала.

Следователи рассматривают несколько версий: несчастный случай, криминал, а также возможную инсценировку исчезновения для выезда за границу. Высказывались предположения о связи с увлечением Ирины мистикой. Однако, что на самом деле случилось с семьей, скорее всего, останется неизвестным.