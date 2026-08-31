Москва31 авг Вести.Президент Красноярской краевой федерации альпинизма эксперт Николай Захаров в беседе с ТАСС выдвинул версии пропажи семьи Усольцевых.

Сергей был опытным походником, который в любой нештатной ситуации вернулся бы в начало маршрута, но он бесследно исчез вместе с семьей, их тела до сих пор не нашли. На основании этих данных, альпинист сделал предположение, что Сергей получил травму, а жена не смогла бросить его и уйти за помощью и, вероятно, получила переохлаждение.

Они попали в непогоду. В такой ситуации любой мужик, а мы знаем, что Сергей был опытным походником, разворачивается и идет назад. Он этого не сделал … Он мог сорваться в курумник (крупные камни – ред.), и тогда (его) найти трудно поделился Захаров

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае в сентябре 2025 года. Точный маршрут, который планировала семья, неизвестен. В момент похода случилась резкая смена погоды - ветер и пурга.