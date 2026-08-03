Москва3 авг Вести.Исследователь Валентин Дегтерев назвал бессмысленными поиски пропавшей в тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых. Его слова приводит aif.ru.

По мнению Дегтерева, найти людей уже невозможно, так как местность сильно изменилась спустя полгода.

Сейчас искать уже бесполезно — там все заросло, даже при всем желании не найти. Депутат Кулеш показывал, что там одни камни, огромные глубокие щели между ними. Поэтому найти невозможно — это тайга цитирует исследователя издание

При этом эксперт предположил, что Сергей Усольцев мог остаться жив, ведь его телефоны и соцсети были активны какое-то время после пропажи. Что же касается жены и дочери, Дегтерев предположил, что они погибли где-то недалеко от поселка.