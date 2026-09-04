СК: в ближайшее время возобновлять поиски семьи Усольцевых не планируется

СК не планирует в ближайшее время возобновлять поиски семьи Усольцевых СК: в ближайшее время возобновлять поиски семьи Усольцевых не планируется

Москва4 сен Вести.СК не планирует возобновлять поиски семьи Усольцевых, пропавших в красноярской тайге почти год назад. Об этом РИА Новости сообщили в ГСУ СК региона.

Вместе с тем, расследование дела об исчезновении трех человек продолжается.

В ближайшее время возобновление поисков на местности не планируются рассказал собеседник агентства

Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь ушли в поход к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин чуть менее года назад - 28 сентября 2025 года. До сих пор их местонахождение не известно.

Последние масштабные поиски семьи проводились в июне 2026 года. Сейчас следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

Ранее президент Красноярской краевой федерации альпинизма эксперт Николай Захаров выдвинул версии пропажи туристов. По его словам, глава семейства мог получить травму, упав в так называемый курумник - крупные камни. А его супруга не смогла бросить мужа и погибла от переохлаждения в непогоду.

Волонтер и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил, что поиски семьи Усольцевых в настоящий момент прекращены и шансов найти их нет.