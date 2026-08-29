Юрист объяснил, когда родные получат найденные в машине Усольцевых деньги Юрист рассказал о судьбе денег, найденных в машине пропавших Усольцевых

Москва29 авг Вести.Наличные, найденные в салоне машины пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, могут быть переданы родственникам только после признания владельца денег умершим. Об этом в беседе с ТАСС заявил адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко.

По его словам, после этого наследнику нужно будет подать заявление о вступление в наследство.

[Близкий родственник] хранит [деньги] до того, пока не признают [владельца денег] в судебном порядке умершим отметил эксперт

При этом если деньги значатся в деле об исчезновении людей как вещественные доказательства, для распоряжения ими необоримо будет также разрешение следователя.

Семья Усольцевых - супруги и их пятилетняя дочь - отправилась в поход 28 сентября 2025 года с окраины поселка Кутурчин и не вернулась. Через два дня родственники забили тревогу. Было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на масштабные поиски, найти какие-либо следы пропавших так и не удалось. По версии следствия, с ними мог произойти несчастный случай, однако ряд источников утверждает, что нельзя исключать другие версии, например, побег семьи за границу.