Москва29 авгВести.Наличные, найденные в салоне машины пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, могут быть переданы родственникам только после признания владельца денег умершим. Об этом в беседе с ТАСС заявил адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко.
По его словам, после этого наследнику нужно будет подать заявление о вступление в наследство.
[Близкий родственник] хранит [деньги] до того, пока не признают [владельца денег] в судебном порядке умершимотметил эксперт
При этом если деньги значатся в деле об исчезновении людей как вещественные доказательства, для распоряжения ими необоримо будет также разрешение следователя.
Семья Усольцевых - супруги и их пятилетняя дочь - отправилась в поход 28 сентября 2025 года с окраины поселка Кутурчин и не вернулась. Через два дня родственники забили тревогу. Было возбуждено уголовное дело.
Несмотря на масштабные поиски, найти какие-либо следы пропавших так и не удалось. По версии следствия, с ними мог произойти несчастный случай, однако ряд источников утверждает, что нельзя исключать другие версии, например, побег семьи за границу.