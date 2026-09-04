Москва4 сен Вести.Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв сообщил, что его коллега и заместитель, заслуженный журналист РФ Алексей Вишневецкий мог умереть от инфаркта, сообщает ТАСС.

Трагическое известие пришло сегодня утром. Алексею Вишневецкому было 60 лет.

Причиной смерти заслуженного журналиста РФ Алексея Вишневецкого мог стать инфаркт сказано в публикации

В 1980-е годы Вишневецкий работал внештатным корреспондентом газеты "Московская правда", где спустя время он стал первым заместителем главного редактора. За свою карьеру журналист успел поработать во многих СМИ, в том числе был редактором программы "Честный детектив" на телеканале "Россия 1".

Заместителем председателя Союза журналистов России Вишневецкого назначили в декабре 2017 года.

В 2026 году указом президента РФ Вишневецкому было присвоено звание заслуженного журналиста России.