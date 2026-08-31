Москва31 авг Вести.Причиной смерти великого князя Дмитрия Донского мог быть инфаркт. Такое заявление сделал в комментарии ТАСС замгендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.

Эксперт напомнил, что в летописи нет прямого указания причины смерти князя. Баталов предположил, что, судя по по тому, как "растесан саркофаг", можно судить о том, что к этому возрасту Донской был достаточно крупным.

Скорее всего, у него была стенокардия, и его жизнь закончилась инфарктом, что не мудрено при тех испытаниях, которые князь претерпел сообщил Баталов

В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе Кремля над захоронениями великих князей нашли три саркофага - великого князя Ивана Ивановича Красного и угличского князя Дмитрия Жилки, а также великого князя Донского, умершего в 1389 году в возрасте 39 лет. Ученые знали, что саркофаг Донского находится в соборе, однако ранее данные о точном месторасположении мощей были утеряны. Заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН Мария Добровольская сообщала ИС "Вести", что во время исследования останков Донского не были выявлены следы хронических системных заболеваний; она предполагала, что он мог умереть из-за "кратковременной болезни". Историк также описала, как мог выглядеть Донской.