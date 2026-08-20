Москва20 авг Вести.Президенту России Владимиру Путину в Архангельском соборе Московского Кремля продемонстрировали раку с обретенными ранее мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, передает ТАСС.

Также сообщалось, что президент участвует в молебне в соборе.

Как заявили во вторник в Русской православной церкви, в июле этого года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе над захоронениями великих князей были найдены три саркофага, в том числе тот, в котором находились мощи Дмитрия Донского. Их подлинность подтвердило антропологическое исследование.

Дмитрий Донской был великим князем Владимирским, а также князем Московским и Новгородским. Он известен как "собиратель земель", объединивший русские княжества с политическим центром в Москве. Князь умер в 1389 году и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. В 1988 году РПЦ причислила его к лику святых как благоверного князя.