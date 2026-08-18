Патриарх Кирилл возглавил молебен у саркофага Дмитрия Донского в Кремле Патриарх Кирилл возглавил молебен у саркофага Дмитрия Донского в Кремле

Москва18 авг Вести.Во вторник, 18 августа, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебен у саркофага Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По его данным, в событии также приняли участие митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский.

В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе над захоронениями великих князей нашли три саркофага, включая саркофаг Донского. Подлинность мощей из саркофага была подтверждена антропологическим исследованием. По данным источника ТАСС, сохранность мощей оценивается как хорошая, но нет левой пяточной кости.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский. Историки считают, что он жил в 1350-1389 годах. Донской - сын князя Иоанна Красного. Занял великокняжеский престол в 12 лет и стал известен объедением русских княжеств. Также его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига; после этого сражения его и стали называть Донским. Причислен к лику святых в 1988 году Русской православной церковью.