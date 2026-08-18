Москва18 авг Вести.Мощи Дмитрия Донского, которые обнаружены в саркофаге в Архангельском соборе Кремля, сохранены полностью, кроме левой пяточной кости. Об этом рассказал источник в Русской православной церкви (РПЦ) агентству ТАСС.

По его словам, такие выводы были сделаны по результатам обследования.

Останки представлены в полной комплектности, за исключением левой пяточной кости сообщил собеседник журналистов

Кроме того, он уточнил, что у костей нет следов посмертных повреждений. Источник подытожил, что у останков хорошая сохранность.

В июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы нашли три саркофага, в том числе саркофаг Донского. Подлинность мощей была подтверждена антропологическим исследованием.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский, объединивший русские княжества с политическим центром в Москве. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Причислен к лику святых Русской православной церковью.