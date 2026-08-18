Москва18 авг Вести.Обретение мощей Дмитрия Донского неслучайно — фигура князя символизирует победу, рассказал ИС "Вести" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархат Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что с христианской точки зрения в жизни не бывает случайностей.

Фигура Дмитрия Донского, человека, который сыграл огромную роль в объединении земель и в победе наших предков, — это не только фигура из прошлого, это то самое прошлое, которое устремлено в будущее. И поэтому то, что происходит сегодня, происходит совершенно не случайно. Мы в это верим, мы в этом убеждены. Сегодня святейший Патриарх говорил о том, что это фигура огромной силы, огромной духовной силы, которая символизирует нашу победу и устремление к тому будущему, которого, как мы надеемся, наш народ заслуживает, если он сохранит свою верность Богу заявил Легойда

Мощи Дмитрия Донского в июле были обнаружены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Антропологическое исследование подтвердило подлинность останков. По информации из СМИ, мощи в хорошем состоянии, но нет левой пяточной кости. При этом помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал ИС "Вести", что на останках есть следы от тяжелой травмы.

По словам Легойды, останки вернут в саркофаг после завершения исследований, но несколько частиц будут находиться там, где определит Патриарх.